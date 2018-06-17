Эрнандес рассказал, когда Гризманн принял решение остаться в «Атлетико»

Защитник сборной Франции Лукас Эрнандес рассказал, когда его партнёр по национальной команде и «Атлетико» нападающий Антуан Гризманн принял решение продолжить выступления за мадридский клуб.

«Вообще-то, Гризманн принял решение, по-моему, уже месяц как. В «Атлетико» он уже является кумиром болельщиков и может стать их идолом. В «Барселоне» же он стал бы одним из многих, был бы в тени таких великих игроков, как Лионель Месси», — приводит слова Эрнандеса ТАСС.

14 июня Гризманн объявил, что принял решение остаться в «Атлетико» на следующий сезон.

Ранее главный тренер сборной Франции прокомментировал решение Гризманна остаться в «Атлетико».