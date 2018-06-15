Кот Ахилл в Эрмитаже предсказал победу сборной Ирана над Марокко на ЧМ-2018 по футболу

Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной Ирана над национальной командой Марокко в матче группового этапа чемпионата мира 2018 года.

Об этом сообщает ТАСС.

Встреча между командами состоится 15 июня в Санкт-Петербурге.

Перед Ахиллом были поставлены две миски с кормом и флажками сборных, кот направился к миске с флагом Ирана.

В 2017 году Ахилл верно предсказал результаты трёх из четырёх матчей Кубка конфедераций, а также безошибочно выбрал фаворита встречи Россия — Саудовская Аравия перед началом мундиаля.

Ранее стало известно, что около 67 тыс. любителей футбола посетили Фестиваль болельщиков в Москве в первый день ЧМ-2018.

Также URA.RU сообщало, что в Саранске открыли аэропорт к ЧМ-2018.