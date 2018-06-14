Президент «Локомотива» назвал первый матч сборной на ЧМ-2018 историческим

Президент московского клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал победу сборной России над командой Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Геркус заявил, что россияне сыграли замечательно и от матча остались незабываемые впечатления.

«Думаю, все со мной согласны. Мы крайне редко выигрываем на чемпионате мира. Ну а чтобы 5:0...», — сказал он.

По его словам, такого не было очень давно, ещё со времён Советского Союза.

«То есть сегодня мы присутствовали на историческом матче», — считает Геркус.

Ранее полузащитник сборной России по футболу Юрий Жирков прокомментировал победу над Саудовской Аравией.

В мае «Аргументы неделi» сообщали, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев посетил Ростов-на-Дону в рамках подготовки к ЧМ-2018.