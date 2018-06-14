Эксперт оценил игру сборной России в матче с Саудовской Аравией на ЧМ-2018

Один из первых футбольных агентов СССР и России Владимир Абрамов в беседе с НСН оценил игру национальной сборной в матче с Саудовской Аравией на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«В исполнительском плане сколько ударили, столько и забили, наша команда мне, конечно, понравилась. Вряд ли кому-то могло не понравиться. Молодцы все ребята», — заявил эксперт.

По его словам, «нам сегодня везёт», у сборной России всё получалось.

Вместе с тем Абрамов отметил, что назвать команду Саудовской Аравии сильной нельзя.

Эксперт также считает, что российская сборная должна обыграть Египет и пройти с шестью очками в следующий этап.

Ранее полузащитник сборной России Юрий Газинский прокомментировал победу над Саудовской Аравией.

В мае «Аргументы неделi» сообщали, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев посетил Ростов-на-Дону в рамках подготовки к ЧМ-2018.