Пицци: сборная Саудовской Аравии не смогла сделать то, что было нужно для победы

Главный тренер сборной Саудовской Аравии по футболу Хуан Антонио Пицци прокомментировал поражение от команды России в матче открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Мы играли против хозяев чемпионата. Мы не смогли сделать то, что было нужно для победы. К сожалению», — заявил Пицци на пресс-конференции.

Он отметил, что его подопечные пытались играть в свой футбол в матче с Россией.

«Но я не могу контролировать всё. У меня не получилось ничего поделать с этим. Я полностью верю в своих футболистов и уверен, что мы сможем лучше сыграть в следующей встрече», — добавил тренер.

Команда Саудовской Аравии проиграла России со счётом 5:0. Следующим соперником подопечных Пицци станет Уругвай. Матч состоится 20 июня.

Ранее сообщалось, что Денис Черышев признан лучшим игроком матча Россия — Саудовская Аравия.