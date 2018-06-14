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Глава ФИФА рассказал о безопасности на ЧМ-2018 в России

14 июня 2018, 16:43
Глава ФИФА рассказал о безопасности на ЧМ-2018 в России

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал о безопасности на чемпионате мира 2018 года в России.

«Мы подошли к ней со всей ответственностью, поэтому была проведена серьёзная подготовительная работа по обеспечению безопасности. К сожалению, дураки есть везде, проблема околофутбольного насилия актуальна для всех стран без исключения, потому что она отражает состояние общества в целом», — сказал Инфантино в эксклюзивном интервью RT.

Он также отметил, что будут обеспечены все условия, чтобы предстоящий ЧМ прошёл без эксцессов.

«На самом деле во время мундиаля сюда ехать ещё безопаснее, чем обычно, поскольку власти прекрасно осознают значение данного мероприятия. И они также хотят, чтобы страна предстала перед иностранцами радушной и гостеприимной», — заявил Инфантино.

Ранее Инфантино выразил убеждение, что чемпионат мира 2018 года в России станет лучшим в истории мировых первенств.


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