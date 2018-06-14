Инфантино убеждён, что ЧМ-2018 станет лучшим в истории

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил убеждение, что чемпионат мира 2018 года в России станет лучшим в истории мировых первенств.

«Чемпионат мира будет лучшим в истории. Я в этом уверен, потому что вижу энтузиазм, вижу, как Россия подготовилась к ЧМ. Так что я убеждён!» — заявил Инфантино в эксклюзивном интервью RT.

Это были последние слова главы ФИФА перед тем, как он отправился на матч-открытие ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии. Инфантино примет участие в церемонии открытия первенства мира.

Ранее Инфантино заявил, что футбол послужит объединению всех людей на Земле.