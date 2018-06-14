Назарбаев прибыл в Москву для участия в открытии ЧМ-2018 по футболу

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Москву для участия в церемонии открытия чемпионата мира по футболу.

«В рамках визита планируется участие Нурсултана Назарбаева в церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года и посещение первого матча турнира между сборными командами Российской Федерации и Саудовской Аравии», — говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

Ранее президент Абхазии Рауль Хаджимба прибыл в Москву для участия в церемонии открытия чемпионата мира по футболу.

В мае президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран, которые участвуют в заседании Евразийского экономического союза в Сочи, на чемпионат мира по футболу.