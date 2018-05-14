Путин пригласил на ЧМ-2018 лидеров стран ЕАЭС

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран, которые участвуют в заседании Евразийского экономического союза в Сочи, на чемпионат мира по футболу.

«Уверены, что российская сторона создаст неповторимую атмосферу праздника и проведёт столь важное мероприятие на самом высоком уровне, на которое, мы надеемся, мы будем приглашены», — приводит Интерфакс слова главы Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Президент ответил на эти слова: «Вы все приглашены, и я уже об этом говорил».

Также он поблагодарил участников ЕАЭС за добрые пожелания.

Ранее Путин заявил, что ЕАЭС надо усилить развитие интеграционных процессов.