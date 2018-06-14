Президент Абхазии прибыл в Москву для участия в открытии ЧМ-2018 по футболу

Президент Абхазии Рауль Хаджимба прибыл в Москву для участия в церемонии открытия чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент Рауль Хаджимба прилетел в Москву в четверг. По приглашению организаторов он примет участие в церемонии открытия чемпионата мира по футболу», —заявил пресс-секретарь президента Наала Авидзба.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал глав государств, которые посетят церемонию открытия чемпионата мира по футболу в России. По его словам, по случаю проходящего в России турнира в Москву прибудут лидеры Казахстана, Белоруссии, Абхазии и Киргизии — Нурсултан Назарбаев, Александр Лукашенко, Рауль Хаджимба и Сооронбай Жээнбеков.

Также церемонию посетят президенты Молдавии, Панамы, Таджикистана, Южной Осетии и Узбекистана — Игорь Додон, Хуан Карлос Варела, Эмомали Рахмон, Анатолий Бибилов и Шавкат Мирзиёев.