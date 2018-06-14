Месси впервые обошёл Роналду в списке самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси был признан самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата мира по версии Forbes.

Об этом сообщает официальный сайт издания.

При оценке доходов футболистов учитывались зарплата и средства, полученные в результате рекламных контрактов.

Суммарный заработок Месси за прошедший год составил $111 млн. В 2017 году аргентинец подписал новый контракт с «Барселоной» на улучшенных финансовых условиях.

Таким образом, он впервые опередил форварда мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который заработал $108 млн.

Третьим стал бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар — $90 млн.

Ранее Роналду высказался о шансах Салаха побороться за «Золотой мяч».