Роналду высказался о шансах Салаха побороться за «Золотой мяч»

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о шансах форварда «Ливерпуля» и национальной команды Египта Мохаммеда Салаха побороться за престижную награду «Золотой мяч».

«Салах стал одним из главных открытий года. Надеюсь, травма, полученная им в финале Лиги чемпионов, не заставит его сдаться перед чемпионатом мира. Многие говорят, что за «Золотой мяч» можем бороться только мы с Лионелем Месси, но я считаю, что есть другие игроки, которые способны поучаствовать в борьбе за трофей. Салах, безусловно, один из них», — приводит слова Роналду Goal.

Ранее Салах рассказал, как относится к сравнениям с Роналду и Месси.