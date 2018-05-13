Салах рассказал, как относится к сравнениям с Роналду и Месси

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о том, как относится к сравнениям с нападающими Криштиану Роналду из мадридского «Реала» и Лионелем Мессии из «Барселоны».

«Не могу сказать, что я доволен подобным сравнением. Роналду и Месси были на вершине в течение 10-11 лет. Они демонстрируют стабильную игру», — приводит слова Салаха Goal.

Египтянин отметил, что ему необходимо поддерживать стабильный уровень игры в течение многих лет.

«Роналду и Месси — отличные игроки, и я надеюсь, что через некоторое время буду счатлив, когда меня сравнят с ними», — добавил Салах.

Ранее Черчесов сообщил о задаче сдерживания Салаха на ЧМ-2018.