Кэмпбелл прокомментировал отказ королевской семьи Великобритании посетить ЧМ

Бывший футболист сборной Англии Сол Кэмпбелл прокомментировал отказ королевской семьи Великобритании приехать в Россию на матчи чемпионата мира.

«В ситуации с чемпионатом мира нужно поставить футбол во главу угла и спокойно относиться ко всему, что происходит вне спорта. Сборная Англии, а также вся остальная футбольная делегация страны приедут в Россию. Не знаю, бесповоротно ли решение королевской семьи — произойти может всякое», — отметил Кэмпбелл в интервью RT.

Кроме того, тренер добавил, что необходимо разделять футбол и политику.

Ранее генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил, что главы 20 государств планируют посетить матчи чемпионата мира по футболу.