Вальдеррама поделился мнением об игре футболиста сборной Египта Салаха в прошедшем сезоне

Бывший колумбийский футболист Карлос Вальдеррама, который на время чемпионата мира 2018 года станет экспертом RT, рассказал о том, что он думает о нападающем «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммеде Салахе.

«Думаю, Мохаммед и в дальнейшем продолжит свой успех. Он превосходно играл в этом сезоне. Но, к сожалению, футбол всегда сопряжён с риском, на который и пошёл египтянин, и уже на 25-й минуте финала Лиги чемпионов он получил травму. Разумеется, после этого игра команды пошла на спад, ход матча полностью изменился. Но я считаю, что, несмотря на повреждение, он примет участие в чемпионате. Болельщики на это очень надеются. Именно Салах представляет собой основную угрозу для соперников сборной Египта, ведь он ключевая фигура, как Криштиану Роналду у Португалии, Лионель Месси у Аргентины, а Хамес и Фалькао у Колумбии. Именно поэтому весь мир так пристально следит за ними. Мохаммед — один из лучших бомбардиров на международном уровне», — сказал Вальдеррама в беседе с корреспондентом RT.

Ранее он заявил, что Россия и Египет поборются за выход из группы А со второго места на ЧМ-2018 по футболу.