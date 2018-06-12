Аршавин высказал мнение о перспективах Головина в Европе

Бывший нападающий сборной России по футболу Андрей Аршавин высказал мнение о перспективах полузащитника национальной команды и московского ЦСКА Александра Головина продолжить карьеру в одном из клубов Европы.

«Думаю, всё зависит от него. Я смотрел выступление Александра в игре с лондонским «Арсеналом». Он действовал очень здорово. Если он будет продолжать демонстрировать футбол такого же высокого уровня, то я не вижу, что может помешать ему уехать за границу», — рассказал Аршавин RT.

Ранее гендиректор ЦСКА прокомментировал информацию о переходе Головина в «Ювентус».