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Аршавин высказал мнение о перспективах Головина в Европе
12 июня 2018, 20:25
/ globallookpress.com
Бывший нападающий сборной России по футболу Андрей Аршавин высказал мнение о перспективах полузащитника национальной команды и московского ЦСКА Александра Головина продолжить карьеру в одном из клубов Европы.
«Думаю, всё зависит от него. Я смотрел выступление Александра в игре с лондонским «Арсеналом». Он действовал очень здорово. Если он будет продолжать демонстрировать футбол такого же высокого уровня, то я не вижу, что может помешать ему уехать за границу», — рассказал Аршавин RT.
Ранее гендиректор ЦСКА прокомментировал информацию о переходе Головина в «Ювентус».
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