Гендиректор ЦСКА прокомментировал информацию о переходе Головина в «Ювентус»

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию итальянских СМИ о том, что полузащитник Александр Головин перейдёт в туринский «Ювентус» 12 июня.

«Не знаю, почему пишут про сегодня, откуда взялась такая информация. Могу сказать одно: к Головину есть интерес со стороны ряда больших европейских клубов. Но говорить о конкретике пока не приходится. Пока это всё», — цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».

По версии итальянских СМИ, ЦСКА намерен получить за трансфер Головина €25 млн.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что футболист московского ЦСКА Александр Головин дал согласие на переход в туринский «Ювентус».