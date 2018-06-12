Гендиректор ЦСКА прокомментировал информацию о переходе Головина в «Ювентус»
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«Не знаю, почему пишут про сегодня, откуда взялась такая информация. Могу сказать одно: к Головину есть интерес со стороны ряда больших европейских клубов. Но говорить о конкретике пока не приходится. Пока это всё», — цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».
По версии итальянских СМИ, ЦСКА намерен получить за трансфер Головина €25 млн.
Ранее итальянские СМИ сообщили, что футболист московского ЦСКА Александр Головин дал согласие на переход в туринский «Ювентус».