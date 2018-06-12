Футболист сборной Португалии Жоау Мариу поздравил россиян с Днём России

Полузащитник сборной Португалии Жоау Мариу оценил инфраструктуру на тренировочной базе в подмосковном Кратове.

Португальцы продолжают подготовку к чемпионату мира 2018 года в России.

«Здесь, в Кратове, прекрасная инфраструктура и есть всё для подготовки к матчам ЧМ. Видно, что Россия проделала огромную работу в подготовке к мировому первенству, и это здорово», — приводит слова Мариу ТАСС.

Он также поздравил всех россиян с праздником — День России.

«Россияне — очень добрый и отзывчивый народ. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить россиян с Днём России и пожелать только самого наилучшего», — сказал Мариу.

На ЧМ-2018 сборная Португалии сыграет в группе B с командами Испании, Марокко и Ирана.

Ранее член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв рассказал о совместной с Игорем Лебедевым инициативе о введении выходных в дни матчей сборной России по футболу на чемпионате мира 2018 года.