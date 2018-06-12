В Госдуме рассчитывают на положительный ответ насчёт выходных в дни матчей сборной России по футболу

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв рассказал о совместной с Игорем Лебедевым инициативе о введении выходных в дни матчей сборной России по футболу на чемпионате мира 2018 года.

«Хотим, чтобы дни игр сборной России на ЧМ-2018 либо стали полностью выходными, либо людям разрешили бы пораньше уходить с работы», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что инициатива не коснётся служб, которые должны быть постоянно на посту. Предложение поддержали в мэриях Москвы, Сочи и в профильном комитете Госдумы.

«Рад, что региональные власти нас поддержали. Думаю, что завтра последует положительное решение правительства. Очень на это надеемся», — сказал Свищёв.

На ЧМ-2018 сборная России сыграет в группе А с командами Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).

Ранее председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы, член комиссии по безопасности и здравоохранению Евгений Герасимов оценил идею освободить сотрудников предприятий от работы в день открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.