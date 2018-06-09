В Мосгордуме оценили идею освободить сотрудников предприятий от работы в день открытия ЧМ-2018

Председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы, член комиссии по безопасности и здравоохранению Евгений Герасимов в беседе с НСН оценил идею освободить сотрудников предприятий от работы в день открытия чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Сейчас летний период, и уверен, что планы, которые стоят перед каждым производством, будут выполнены. А москвичам это даст возможность отдохнуть, подготовиться к следующему дню», — заявил он.

По его словам, для столицы и всей страны это огромный праздник.

Что касается негосударственных предприятий, то они сами решат, отпускать сотрудников или нет, отметил Герасимов.

«Каждый примет своё решение, это же не насильно, это предложение. Я даже думаю, что коллектив может принять решение в этот день отдыхать, а в другой отработать», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Москве открылся международный вещательный центр ЧМ-2018 по футболу.

Также стало известно, что дни матчей ЧМ-2018 в Сочи объявлены выходными.