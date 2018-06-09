Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи объявлены выходными

Мэр Сочи Анатолий Пахомов подписал распоряжение, согласно которому дни матчей чемпионата мира по футболу будут выходными.

Глава Сочи порекомендовал руководителям организаций предоставить своим подчинённым выходные дни 15, 18, 23, 26, 30 июня и 7 июля.

Выходные дни по плану должны обеспечить оптимальное функционирование города-курорта и снижение нагрузки на транспорт, сообщает РИА Новости.

Ранее депутат Государственной думы, член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев предложил сделать выходными дни матчей сборной России на чемпионате мира 2018 года.