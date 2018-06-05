В Госдуме предложили сделать выходными дни матчей сборной России по футболу на ЧМ-2018

Депутат Государственной думы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев предложил сделать выходными дни матчей сборной России на чемпионате мира 2018 года.

«Чемпионат мира по футболу — это грандиозное событие не только спортивное, но и политическое. И впервые он проводится в России, где сотни миллионов жителей так или иначе любят эту игру. Обратимся в комитет Госдумы по труду проработать вопрос: сделать выходными дни, когда играет сборная России», — написал Лебедев в своём Twitter.

На ЧМ-2018 сборная России сыграет как минимум три матча — в группе А с Саудовской Аравией 14 июня, с Египтом 19 июня и с Уругваем 25 июня.

Ранее Игорь Лебедев прокомментировал поражение сборной России в контрольном матче с Австрией.