Депутат Лебедев: впечатления от матча сборной России по футболу отсутствуют, как и её игра

Депутат Государственной думы, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев прокомментировал поражение сборной России в контрольном матче с Австрией.

«Впечатление от товарищеской игры сборной России — полное отсутствие какого-либо впечатления в связи с отсутствием какой-либо игры», — написал Лебедев в своём Twitter.

Он также призвал поддерживать команду на домашнем чемпионате мира 2018 года, несмотря ни на что.

«За две недели до начала ЧМ мы должны подержать нашу сборную и верить в нашу команду. Другой нет», —заявил Лебедев.

Ранее олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников резко отреагировал на поражение сборной России в матче с национальной командой Австрии.