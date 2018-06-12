Бузакка сказал, что нужно для того, чтобы стать хорошим футбольным арбитром

Глава судейского департамента Международной федерации футбола (ФИФА) Массимо Бузакка рассказал, какими качествами должен обладать человек, чтобы стать арбитром.

«Думаю, одно из самых важных качеств — это врождённый талант. У тебя это или есть, или нет, как и в любой сфере деятельности. Можно попытаться этому учиться, но талант всё равно либо есть, либо нет. Конечно, всегда можно совершенствоваться. Можно научиться пониманию футбола и самой игры, как в школе, улучшать знания. Но для меня врождённый талант — это самый важный аспект», — заявил Бузакка в эксклюзивном интервью RT.

Он считает, что судьи должны спокойно относиться к проявлениям эмоций со стороны футболистов, тренеров, болельщиков.

«Думаю, судья всегда должен быть выше всего происходящего. Если какой-то игрок вышел из себя, он должен разрешить ситуацию. Коммуникация в игре так же важна, как и в жизни. Нужно искать позитив даже среди негатива. Это футбол, и это жизнь. Иногда всё происходит не так, как мы хотели бы», — заявил Бузакка.

Ранее глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка прокомментировал использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2018 года в России.