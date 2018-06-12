Глава судейского департамента ФИФА: на ЧМ-2018 мы не имеем права на ошибку

Глава судейского департамента Международной федерации футбола (ФИФА) Массимо Бузакка прокомментировал использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на чемпионате мира 2018 года в России.

«Большая часть арбитров с ней знакома и может с ней работать. Тем не менее большинство рефери будут судить привычным образом. Мы понимаем, что на чемпионате мира мы не имеем права допустить ошибку и чтобы из-за этого команда вылетела. И если арбитры будут работать грамотно, а система VAR будет использоваться с умом, всё будет в порядке», — сказал Бузакка в эксклюзивном интервью RT.

Он заявил, что не бывает идеальных систем в мире футбола, но заметил, что арбитрам необходимо исключить ошибки на ЧМ-2018.

«Тем не менее крайне важно не допускать ошибок здесь, на самом главном чемпионате. И если мы сейчас решили использовать эту систему, то только потому, что мы научились на прошлых ошибках, на том, что у нас раньше не получилось. Думаю, все согласятся, что лучше пользоваться новыми технологиями, чем не пользоваться ими», — добавил чиновник.

Ранее Массимо Бузакка оценил подготовку России к проведению чемпионата мира по футболу.