Глава судейского департамента ФИФА заявил, что впечатлён организацией чемпионата мира

Глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка оценил подготовку России к проведению чемпионата мира по футболу и прокомментировал использование системы видеоповторов (VAR) на матчах турнира.

«Я впечатлён организацией чемпионата мира. Ещё до его начала могу заявить, что Россия готова, за что хочется сказать слова благодарности. Я буду поддерживать не родную сборную Швейцарии, а весь футбол, лучшую команду и, конечно же, буду болеть за честную игру. Что касается системы VAR, то её надо использовать, но только в тех моментах, когда она необходима. Сейчас судьи будут точно знать, что произошло, и принимать справедливые решения», — сказал Бузакка RT.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк дал совет команде перед ЧМ-2018.