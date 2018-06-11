Хиддинк дал совет футболистам сборной России перед ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк дал совет игрокам команды перед стартом чемпионата мира 2018 года.

«Я могу посоветовать собраться вместе в раздевалке, отбросить всё ненужное и сконцентрироваться на общей цели», — приводит слова Хиддинка ТАСС.

Специалист отметил важность создания правильного психологического настроя.

«Возможно, не так важно проработать тактические схемы. Именно правильный психологический настрой зачастую является определяющим фактором», — подчеркнул Хиддинк.

Голландец добавил, что сплочённый коллектив, объединённый общей целью, способен на всё.

Ранее Хиддинк поделился мнением об игре сборной России перед ЧМ-2018 по футболу.