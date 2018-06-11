Хиддинк поделился мнением об игре сборной России перед ЧМ-2018 по футболу

Бывший главный тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк поделился мнением об игре команды перед стартом чемпионата мира 2018 года.

«Россияне не блистали в последних товарищеских матчах. Это, конечно, не прибавляет уверенности. В психологическом плане сборной России будет важно победить в первом матче на чемпионате мира», — цитирует Хиддинка ТАСС.

Он отметил, что в настоящий момент не может с уверенностью сказать, на что способны игроки сборной России.

«Конечно, я был в прошлом году на Кубке конфедераций и внимательно следил за игрой россиян. Не могу анализировать так, как десять лет назад, когда я знал ситуацию изнутри», — подчеркнул Хиддинк.

Ранее сообщалось, что футболист сборной России Гранат удалил все приложения на время ЧМ-2018.