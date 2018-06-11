Футболист сборной России Гранат удалил все приложения на время ЧМ-2018

Защитник сборной России по футболу Владимир Гранат рассказал, что не обращает внимания на критику журналистов и болельщиков в социальных сетях.

«Если честно, я тоже удалил все приложения, ничего не читаю. Как и все ребята в команде, надеюсь, что о нас положительно думают и о чемпионате мира», — цитирует Граната «Чемпионат».

Он также заявил, что начали частично просматривать ближайшего соперника — команду Саудовской Аравии.

«Какие-то выводы о сборных нам тренер подскажет. На чемпионате мира не бывает лёгких команд, с каждой придётся бороться», — подчеркнул Гранат.

Ранее защитник Марио Фернандес заявил, что хочет выиграть золото со сборной России по футболу.