Марио Фернандес: хочу выиграть золото со сборной России по футболу

Бразильский защитник Марио Фернандес, выступающий за сборную России по футболу, не возражает против повторения успеха шорт-трекиста Виктора Ана, который после получения российского гражданства завоевал три золотые олимпийские медали.

«Мне хотелось бы выиграть золото со сборной России», — цитирует Фернандеса «Чемпионат».

Он поделился ожиданиями от старта домашнего чемпионата мира.

«У нас отличная команда. Мы каждый день готовимся, ещё есть время. Ожидаем, что турнир начнём хорошо», — сказал Фернандес.

Ранее женская сборная России по футболу записала видеообращение к мужской команде в преддверии домашнего чемпионата мира.