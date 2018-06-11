Президент «Локомотива» дал прогноз на матч-открытие ЧМ-2018 по футболу

Президент «Локомотива» Илья Геркус дал прогноз на матч-открытие чемпионата мира 2018 года по футболу между сборными России и Саудовской Аравии.

«Я думаю, Россия возьмёт верх. Мы все настроены на победу. Подопечные Станислава Черчесова должны показать красивый футбол и добиться результата. Конечно, хотелось бы увидеть атакующую игру в исполнении наших парней. Надеюсь, осторожничать они не будут», — сказал Геркус в эксклюзивном интервью RT.

Ранее президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от выступления сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира 2018 года.