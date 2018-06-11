Президент «Локомотива» рассказал, чего ждёт от сборной России на ЧМ-2018

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от выступления сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира 2018 года.

«Во-первых, не будем забывать, что сборной России не каждый раз удаётся отобраться на чемпионат мира. Поэтому для нас сам факт участия в финальной стадии мундиаля — это честь и большое событие. А из группы команда вообще ни разу не выходила. И если дома у России получится пробиться в плей-офф, это станет достижением», — заявил Геркус в эксклюзивном интервью RT.

Он также высказал своё мнение насчёт соперников российской сборной по группе А — команд Саудовской Аравии и Египта.

«Согласен, группа у нас не самая сложная. В соперниках, например, Саудовская Аравия, но ведь смогла же эта команда квалифицироваться на первенство, что уже многое говорит о её уровне. А цвета египетской сборной защищает Мохаммед Салах. Я сам болею за «Ливерпуль» и могу подтвердить — он невероятно крутой», — заключил Геркус.

Ранее президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказал своё мнение по поводу опасений западных СМИ относительно возможных беспорядков на чемпионате мира 2018 года в России.