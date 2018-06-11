Президент «Локомотива» о беспорядках на ЧМ-2018: на 100% уверен, всё будет спокойно

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказал своё мнение по поводу опасений западных СМИ относительно возможных беспорядков на чемпионате мира 2018 года в России.

«Я на 100% уверен, что всё будет спокойно, ведь принимающая сторона проделала огромную работу. Футбольные клубы тоже не остались в стороне: мы общались со своими болельщиками, убеждая их проявить максимальное гостеприимство и встретить наших гостей в атмосфере радушия», — заявил Геркус в эксклюзивном интервью RT.

Он выразил уверенность, что мировое первенство в России пройдёт хорошо с точки зрения безопасности.

«Чемпионат мира — очень важное событие для нашей страны, команд, фанатов — для всего российского футбола. Так что я убеждён, что всё будет нормально. Ожидать с нашей стороны следует исключительно хорошего», — сказал Геркус.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поделился мнением насчёт безопасности во время проведения чемпионата мира 2018 года в России.