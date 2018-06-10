Врач сборной России рассказал о состоянии здоровья футболистов перед ЧМ-2018

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья игроков национальной команды перед стартом домашнего чемпионата мира 2018 года.

«В настоящее время все футболисты сборной России тренируются в общей группе, препятствий для таких тренировок ни у кого нет. Проблем со здоровьем нет ни у одного футболиста, надеюсь, что такая же ситуация будет не только к первому матчу чемпионата мира, но и на протяжении всего турнира», — приводит слова Безуглова ТАСС.

Соперником сборной России в матче открытия домашнего ЧМ-2018 станет команда Саудовской Аравии. Встреча состоится 24 июня в Москве на стадионе «Лужники». В рамках группового турнира россияне также сыграют с командами Египта и Уругвая.

Ранее сообщалось, что Павел Колобков посетил тренировку сборной России по футболу.