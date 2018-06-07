Сёмин предложил ввести уроки футбола в российских школах

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин считает целесообразным ввести занятия футболом в программу уроком по физической культуре в российских школах.

Об этом сообщает ТАСС.

«Во-первых, во время прямой линии с президентом Российской Федерации я хотел поблагодарить Владимира Владимировича за чемпионат мира по футболу, который пройд`т в нашей стране, ведь это спортивное событие номер один», — сказал Сёмин.

Он отметил, что хотел бы задать вопрос президенту о возможности введения в общеобразовательных школах уроков футбола.

«В российских школах два урока по физической культуре в неделю, и было бы неплохо, если бы один из них был чисто футбольным как для мальчиков, так и для девочек», — подчеркнул Сёмин.

По его словам, это не потребует никаких дополнительных больших затрат, так как нужны только мячи, форма и тренировочные манишки.

«Такие уроки нужно начинать с первого класса. Это привило бы не только популяризацию футбола, но и было бы полезно для самих учащихся», — добавил Сёмин.

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