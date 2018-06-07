Стал известен самый популярный российский футболист Рунета

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«Яндекс» назвал самых популярных российских футболистов в Рунете.
Стал известен самый популярный российский футболист Рунета
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

Сообщается, что рейтинг возглавил полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов — 1,82 млн запросов.

Второе место занял нападающий казахстанского «Кайрата» Андрей Аршавин (0,84 млн запросов), замкнул тройку форвард «Краснодара» Фёдор Смолов (0,39 млн).

Замкнул топ-10 хавбек ЦСКА Алан Дзагоев, которого опередили Александр Кокорин, Игорь Акинфеев, Артём Дзюба, Денис Глушаков, Андрей Лунёв и Александр Головин.

Отмечается, что данные учитывают запросы в «Яндексе» с июля 2017 года по апрель 2018 года.

Ранее стала известна схема премирования футболистов сборной России при Черчесове.

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