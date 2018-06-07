СМИ: Стала известна схема премирования футболистов сборной России при Черчесове

Стала известна схема премирования игроков сборной России по футболу с того момента, как её возглавил Станислав Черчесов.

Как сообщает «Чемпионат», за каждую ничью футболисты национальной команды получают по €7,5 тыс., за победу — в два раза больше. Отмечается, что за поражения выплаты не предусмотрены.

Премии полагаются всем попавшим в заявку на матч. На чемпионате мира 2018 года схема будет той же, за исключением возможных дополнительных бонусов.

На счету команды под руководством Черчесова пять побед, шесть ничьих и семь поражений.

Ранее Зобнин рассказал, есть ли у него уверенность в том, что сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018 по футболу.