Сёмин рассказал о своём отношении к невызову Денисова в сборную России

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о своём отношении к невызову полузащитника Игоря Денисова в сборную России на чемпионат мира 2018 года.

«Формирование состава сборной России — прерогатива главного тренера команды. Таков выбор Станислава Черчесова, и я никак не могу на него повлиять. От себя могу сказать, что нам Игорь очень помог в этом сезоне и для «Локомотива» он крайне важен», — сказал Сёмин в эксклюзивном интервью RT.

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил группу, в которую попала сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира.