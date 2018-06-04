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Сёмин оценил шансы сборной России выйти из группы на ЧМ по футболу

4 июня 2018, 10:02
Сёмин оценил шансы сборной России выйти из группы на ЧМ по футболу
/ Reuters

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил группу, в которую попала сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира.

Россия сыграет в группе А с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

«Группа рабочая. Легче вряд ли могла быть. Играть можно со всеми, но, на мой взгляд, ключевым на этом этапе станет матч с Египтом. Судя по всему, именно с ними мы будем бороться за выход в плей-офф», — заявил Сёмин.

Он также отметил, что на ЧМ всегда возможны сюрпризы.

«Но это предварительные прогнозы, на деле всё может сложиться иначе. На таких турнирах, как ЧМ, часто бывают неожиданности, пусть для нас они станут приятными», — сказал Сёмин.

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин выразил уверенность, что Россия проведёт лучший чемпионат мира по футболу в истории.


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