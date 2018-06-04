Сёмин уверен, что между российскими и иностранными болельщиками завяжется дружба

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин выразил уверенность, что Россия проведёт лучший чемпионат мира по футболу в истории.

«Уверен, что Россия проведёт лучший чемпионат мира в истории. Мне есть с чем сравнивать, в качестве участника я был на ЧМ в США. Тогда, в 1994 году, я исполнял роль помощника Павла Садырина. Но ни там, ни где бы то ни было ещё я никогда не видел таких стадионов, какие построили в нашей стране», — сказал Сёмин в эксклюзивном интервью RT.

Он также добавил, что российские болельщики найдут общий язык с иностранцами и не стоит ожидать конфликтов на ЧМ в России.

«Все, кто приедут к нам, увидят: в России радушные, гостеприимные люди. Знаю, что нашими фанатами пытаются кого-то запугать. Люди, которые это делают, глубоко заблуждаются. Но и они пусть прилетают в нашу страну и сами прочувствуют русскую душу. Она искренняя и дружелюбная. Вот увидите, во время ЧМ между болельщиками завяжется настоящая, крепкая дружба. И позднее иностранцы вернутся в Россию к своим новым друзьям», — заявил Сёмин.

Ранее нападающий «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду нанял бывшего десантника Нуну Марекоса и бойца смешанного стиля (ММА) Гонсало Сальгадо для обеспечения собственной безопасности на чемпионате мира 2018 года в России.