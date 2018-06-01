Первый вице-президент РФС оценил готовность сборной в преддверии ЧМ-2018

Первый вице-президент Российского футбольного союза, председатель технического комитета Никита Симонян оценил национальную сборную в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает НСН.

«Мы получаем игроков в команду мастеров, которые не обладают всем арсеналом технических и тактических приёмов, игрового мышления. Даже последний контрольный матч с Австрией показал, что австрийцы владеют мячом лучше, чем мы», — заявил Симонян.

По его словам, причины нужно искать в детско-юношеской подготовке: тренеры больше занимаются функциональной и физической подготовкой, чем тактическим обучением.

Как считает Симонян, во время ЧМ-2018 немаловажное значение для сборной России будет играть везение. Он также пожелал команде успеха.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу вернулась в Москву после сбора в Австрии.

Также гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в беседе с изданием «Газета.Ru» назвал самый трудный матч для национальной сборной на домашнем чемпионате мира.