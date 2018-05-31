Глава оргкомитета ЧМ-2018 назвал самый трудный матч для сборной России на турнире

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин в беседе с изданием «Газета.Ru» назвал самый трудный матч для национальной сборной на домашнем чемпионате мира.

«На чемпионате мира нет слабых или сильных команд. Все сборные прошли очень непростой отбор, поэтому, какая встреча окажется для России наиболее сложной, сейчас предсказать трудно», — сказал он.

По его словам, по степени нервозности первый матч — самый волнующий, поскольку это стадион «Лужники», открытие ЧМ-2018, дополнительная ответственность, связанная с тем, что речь идёт о первой игре.

Первый матч чемпионата мира будет сыгран 14 июня на стадионе «Лужники». Сборная России сыграет с командой Саудовской Аравии.

Ранее портал «ВашГород.ру» сообщал, что на улицах Кемерова организуют трансляцию матчей ЧМ-2018.