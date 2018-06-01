Сборная России по футболу вернулась в Москву после сбора в Австрии

Сборная России по футболу вернулась в Москву из Австрии, где проводила тренировочный сбор в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба сборной.

Отмечается, что следующая тренировка национальной команды состоится 2 июня в Новогорске.

Команда прилетела в Москву, завтра вечером - тренировка в Новогорске pic.twitter.com/xhYcGQPfRt — Сборная России (@TeamRussia) 31 мая 2018 г.

Сборная России тренировалась в Нойштифте с 20 мая, а 30 мая провела контрольный с командой Австрии, в котором уступила со счётом 0:1.

Ранее Станислав Черчесов высказал мнение насчёт поражения сборной России в матче с Австрией.