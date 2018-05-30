Гаджиев поделился ожиданиями от контрольного матча Россия — Австрия

Бывший главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от контрольного матча между сборными России и Австрии, который пройдёт в рамках подготовки команд к чемпионату мира по футболу 2018 года.

«Данную игру необходимо рассматривать как контрольное тестирование. В ней будут оцениваться уровень готовности игроков, а также результаты работы на сборах. Она поможет проверить, как футболисты будут взаимодействовать в режиме официального матча», — рассказал Гаджиев RT.

Он отметил, что у сборной Австрии нет ничего схожего с соперниками россиян на чемпионате мира — Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

«Однако сегодня нельзя сказать, что сейчас в разных частях света футболисты действуют принципиально иначе. Достаточно лишь посмотреть, сколько австрийцев играют в зарубежных чемпионатах. То же касается и наших оппонентов по группе. При этом различия есть именно в индивидуальных качествах игроков», — добавил специалист.

Матч Россия — Австрия состоится 30 мая в Инсбруке. Начало — в 21:45 мск.

Ранее американские СМИ назвали футболистов, которые могут «спасти Россию» на ЧМ-2018.