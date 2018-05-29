Американские СМИ назвали футболистов, которые могут «спасти Россию» на ЧМ-2018

Американское издание ESPN назвало четверых футболистов сборной России, которым по силам «спасти» национальную команду на домашнем чемпионате мира 2018 года.

В своём материале издание выделило Александра Головина, Романа Зобнина, Далера Кузяева и Алексея Миранчука.

Отмечается, что Головин, отлично проявивший себя как на Кубке конфедераций, так и в ЦСКА, может выступить в качестве плеймейкера сборной России.

Зобнина, в свою очередь, характеризуют как футболиста, умеющего отлично действовать как в обороне, так и в атаке, при этом отмечают его мотивацию выступить за национальную команду в свете пропуска Кубка конфедераций из-за травмы.

Кузяева ESPN назвал секретным оружием сборной России, отметив его прогресс после перехода в «Зенит».

Список замкнул Миранчук, который вовремя набрал оптимальные кондиции и помог «Локомотиву» завоевать чемпионство в Российской футбольной премьер-лиге.

Соперниками сборной России на групповой стадии чемпионата мира станут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее Станислав Черчесов рассказал о задаче сборной России по футболу на ЧМ-2018.