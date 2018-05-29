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Черчесов рассказал о задаче сборной России по футболу на ЧМ-2018

29 мая 2018, 16:36

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о главной задаче национальной команды на домашнем чемпионате мира 2018 года.

«От нас, как от хозяев, конечно, ждут максимальных результатов, но хочу напомнить, что Россия ни разу в истории не выходила из своей группы. Есть чёткая задача, на которой мы концентрируемся. То есть выходим из группы — и шагаем дальше», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Соперниками сборной России на групповой стадии чемпионата мира станут команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее Черчесов выразил надежду, что форвард национальной команды Египта Мохаммед Салах примет участие в ЧМ-2018.


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