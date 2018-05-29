Черчесов надеется, что Салах сможет выступить на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил надежду, что форвард национальной команды Египта Мохаммед Салах успеет восстановиться после травмы и примет участие в чемпионате мира 2018 года.

«Во время финала Лиги чемпионов я переживал за Салаха, потому что болел за «Ливерпуль». Не думал, что у него серьёзная травма, надеюсь, что у него ничего нет. Сейчас об этом пока не говорим, но когда подойдём ближе к матчу, будем смотреть, сможет ли он сыграть, и будем от этого исходить», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Сборные России и Египта встретятся 19 июня в рамках группового этапа чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Салах начал программу восстановления.