В Подмосковье служба скорой помощи будет работать в усиленном режиме во время ЧМ-2018

В Московской области служба скорой помощи будет работать в усиленном режиме во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает телеканал «360».

«Всего в период соревнований в регионе будет задействовано порядка 600 автомобилей скорой помощи», — заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

По его словам, сотрудники бригад готовы оказать медицинскую помощь всем обратившимся, в том числе в нестандартных ситуациях.

Скорая будет дежурить, в частности, на тренировочных базах и в местах размещения команд-участниц. На месте будут работать и представители Центра медицины катастроф.

Ранее Nation News сообщало, что более 200 англоговорящих инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров будут работать в Московском метрополитене во время ЧМ-2018.