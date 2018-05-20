Экс-футболист «Интера» оценил подготовку России к чемпионату мира

Бывший защитник миланского «Интера» и сборной Колумбии по футболу Иван Кордоба оценил подготовку России к чемпионату мира.

«Это прекрасное событие для любой страны. Чемпионат мира должен принести только положительные перемены. И я чувствую позитивный настрой среди населения: люди с нетерпением ждут начала чемпионата, очень хотят погрузиться в этот праздник. Вижу, что приготовления идут вполне успешно и Россия сможет завершить к сроку все работы по логистике, чтобы достойно провести турнир», — заявил Кордоба в эксклюзивном интервью RT.

Он также заявил, что надеется приехать в Россию на ЧМ-2018 и вселить победный дух в сборную Колумбии.

Ранее бывший игрок мадридского «Реала» и сборной Испании по футболу Мичел Сальгадо поделился мнением о том, в чём заключается преимущество национальной команды России на чемпионате мира 2018 года.