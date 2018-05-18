Шарапова поделилась ожиданиями от матча с Остапенко на турнире WTA в Риме

Россиянка Мария Шарапова поделилась ожиданиями от матча с латвийкой Еленой Остапенко в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.

«Я видела достаточно много матчей Остапенко. Начиная с прошлого года она часто доходит до решающих стадий соревнований. Она провела много выдающихся матчей, особенно на грунте. В её игре есть что-то, что помогает ей успешной действовать на этом покрытии. Мы никогда раньше не играли друг против друга, поэтому я с нетерпением жду нашей встречи», — приводит слова Шараповой пресс-служба WТА.

Матч Шарапова — Остапенко состоится 18 мая. Начало — в 15:30 мск.

Ранее сообщалось, что Остапенко будет играть в паре с Весниной на «Ролан Гаррос».